أمين عام مساعد الجامعة العربية: التعاون مع الاتحاد الأوروبى وثيق وممتد

بيشوى رمزى

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادى، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبى وثيق وممتد ويتناول العديد من القضايا ولا يقتصر على قضية واحدة، سواء على المستوى الوزارى أو المندوبين الدائمين أو على مستوى الخبراء.

وأضاف على هامش مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والمنعقد بمقر الأمانة العامة اليوم الاثنين، أن هناك اجتماعات خلال المرحلة المقبلة بين المندوبين الدائمين والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية لمناقشة العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، معربا أن يصل التنسيق إلى مستوى القمة قريبا

وأوضح الذوادى، أن اهتمام الجامعة العربية بمسألة الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة ليس وليد اللحظة، وإنما يرجع لعدة سنوات ماضية، مع تفشى ظاهرة الإرهاب التى عانت منها المنطقة مؤخرا، عبر المشاركة فى العديد من المناسبات المتعلقة بهذه القضية منها مؤتمر نظمته الامم المتحدة قبل 4 سنوات فى نيويورك.

وأشار الذوادى أن العمل على مكافحة الارهاب يقوم فى الاساس على العمل الجماعى، سواء بين المؤسسات داخل الدول، أو على المستوى الدولى بصورته الجماعية، وهو ما تعمل عليه الجامعة العربية عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبى وغيره من المنظمات الاقليمية أو المتخصصة العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار العمل على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.