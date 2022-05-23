أقسام رئيسية للطب الشرعى أبرزها التشريح وتحليل المخدرات.. اعرف اختصاصاتها

كتب إبراهيم قاسم

تفتخر مصلحة الطب الشرعى المصرية، بكونها رائدة فى العلوم الطبية الشرعية على مستوى الشرق الأوسط، ومن أقدم مقدمى خدمات الطب الشرعى بمفهومه الحديث فى أفريقيا، والتى تتبع وزارة العدل، باعتبارها إحدى جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية.

وتم تشكيل الهيكل العام لمصلحة الطب الشرعى فى عام 1928، بمعرفة الطبيب الإنجليزي سيدني سميث كبير الأطباء الشرعيين في مصر آنذاك.

وتتميز مصلحة الطب الشرعى بتقديم خدمات مختلفة تساعد فى كشف ملابسات القضايا من خلال أقسامها الاربعة وهى:

أولا: قسم الطب الشرعى الميدانى:

ما يحتويه من تشريح وفحص بالأشعة والكشف على أطراف القضايا و خدمات عيادات العنف وفحص السلاح وكشف الأخطاء الطبية.

1-تشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم.

ثانيا : قسم المعامل الطبية الشرعية:

التى تقوم بأبحاث طبية شرعية خاصة منها أبحاث الحمض النووى وتحاليل الأنسجة وتحاليل الذكورة وتحاليل البكتيريا والسيرولوجى وكذلك بعض تحاليل الباثولوجيا الإكلينيك التى تساعد على كشف ملابسات القضايا.

وتتم من خلال فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المنى – وفصائلها.

2- الكيمياء الحيوية.

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.

5- الكائنات الحية الدقيقة.

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).

ثالثا: قسم المعامل الكميائية الشرعية ويختص بـ:

تقوم المعامل الكميائية من خلال فروعها المختلفة على مستوى مصر بكشف المواد المخدرة والسموم وتساهم فى كشف الأدله الدقيقة والمواد المتفجرة

وتتم من خلال فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).

آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير:

تعتمد ابحاث التزييف والتزوير على مجموعة متميزة من الخبراء لبحث التلاعب والتحايل فى كتابة عقود وتزييف العملات أو المستندات وصحة الأختام وفحص الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير.

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير:

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.