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أستاذ مناعة: الحالات المصابة بجدرى القرود فى بريطانيا مستقرة

الإثنين، 23 مايو 2022 09:44 م
أستاذ مناعة: الحالات المصابة بجدرى القرود فى بريطانيا مستقرة مرض جدري القرود
أيمن رمضان

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قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، إن الحالات المصابة بفيروس جدرى القرود، في بريطانيا من 20 إلى 25 حالة حتى الآن، موضحاً أن الوضع الصحى لهذه الإصابات غير مقلق كونها من خفيفة إلى متوسطة وحالتهم مستقرة.
 
 
وأضاف "سالمان"، خلال لقاء عبر تطبيق زووم"، ببرنامج  "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أنه لا يوجد أي تطعيم صدر حتى الآن للوقاية من جدرى القرود ولكن التطعيمات التي تم استخدامها في الجدرى العادى أثبتت فاعليتها.
 
 
وأردف "سالمان"،:"لا يوجد قلق تجاه هذا الفيروس كونه نادر التحور ويمكن التعامل معه، وتابع:" ولكن هاجس تفشى كورونا هو سبب الخوف الشديد منه".

اخبار بريطانيا

جدرى القرود

اخبار الصحة

اكسفورد


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