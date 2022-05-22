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7 مصابين فى مشاجرة بين الجيران بالمقطم.. والأمن يضبط أطرافها

الأحد، 22 مايو 2022 04:06 م
7 مصابين فى مشاجرة بين الجيران بالمقطم.. والأمن يضبط أطرافها مشاجرة _ أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى – كريم صبحى

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، باستقبالها عدد ( 7 ) مصابين، أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كـل مــن:-
 
طرف أول (8 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين) وطرف ثانى (شخصين - مقيمان بمحل البلاغ)، مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية وحجارة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 
 
 

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