7 مصابين فى مشاجرة بين الجيران بالمقطم.. والأمن يضبط أطرافها

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، باستقبالها عدد ( 7 ) مصابين، أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كـل مــن:-
طرف أول (8 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين) وطرف ثانى (شخصين - مقيمان بمحل البلاغ)، مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية وحجارة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
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