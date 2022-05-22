6 خطوات للوقاية من مرض هشاشة العظام.. أهمها الرياضة

كتب – حسام الشقويرى

تعد صحة العظام من اهم القضايا التي تتطلب اهتمامنا وخاصة كلما تقدمنا في العمر ، خاصة أن كتلة العظام وكثافتها تقل مع تقدمه ، مما يجعل العظام أضعف من ذى قبل، ومن جانبه، ويقول الدكتور شاندراشيخار ديكسيت ، أخصائى جراحة العظام والمفاصل، إن العظام تصبح أكثر عُرضة للكسور مع تقدم العمر وهى ليست المشكلة الوحيدة لضعف صحة العظام، فهناك مشاكل أخرى مثل الإصابة بهشاشة العظام وغيرها، حسبما ذكر موقع "onlymyhealth".

ويضيف ديكسيت أن اختبار كثافة العظام يعنى قياس كثافة المعادن الموجودة فى العظام، وهى أفضل طريقة لتقييم صحة العظام وتشخيص الإصابة بالهشاشة وغيرها من أمراض العظام الأخرى، وبجانب الشيخوخة هناك عوامل أخرى تُسبب ضعف العظام مثل ضعف النظام الغذائي المتبع والذى قد ينقص من الكالسيوم المسئول عن تغذية العظام، وكذلك نمط الحياة الغير صحى والمستقر الذى لا يعتمد على ممارسة الرياضة، وكذلك التدخين وتناول بعض الأدوية التى تضر بصحة العظام.

وفيما يلى طرق الحفاظ على صحة العظام



1- إجراء تغييرات مختلفة على نمط الحياة مثل التعرض لأشعة الشمس المفيدة جدًا لصحة العظام.

2- ممارسة الرياضة أو القيام بأى نشاط بدنى.

3- الحفاظ على جدول نوم مناسب.

4- الإقلاع عن التدخين.

5- تجنب الإفراط بتناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين.