وكيل صحة الغربية: إنهاء إجراءات صرف لبن مدعم للتوائم الـ5

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ"اليوم السابع" إن هناك توجيهات لإدارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية ومسئول صرف البان الأطفال المدعمة لصرف لبن مدعم من وزارة الصحة للتوائم الـ5 فورا.

وأشار حميدة أن تم التواصل مع والد الأطفال لتجهيز الأوراق المطلوبة تمهيدا للبدء فى صرف الألبان لأطفاله، مؤكدا على دعم الصحة للأم والتوائم الـ 5 حتى بعد عودتهم لمنزلهم.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قد أكد لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل أحد التوائم الـ 5 المولودين فى مستشفى المنشاوى العام بطنطا من حضانة بجهاز تنفس صناعى إلى حضانة أخرى بجهاز السباب نظرا لاستقرار حالته الصحية.

وأشار أن التوائم الـ 5 بصحة جيدة وجميعهم فى الحضانات منهم 4 فى حضانات مستشفى المنشاوى العام و2 بمستشفى المبرة، مؤكدا أن الأم بصحة جيدة وتخضع لمتابعة مستمرة من جانب فريق طبى على مدار اليوم وكذلك الأطفال لحين تحديد موعد الخروج من المستشفى والعودة للمنزل.