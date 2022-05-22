وفد من الجايكا يزور مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الأخيرة، لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف الاطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك لتقديم الدعم الفني والتقني الملائم على كل المستويات، بما يضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابعت الهيئة في بيانها، خلال الزيارة تفقد وفد (جايكا) مستشفى حورس التخصصي والتى تخدم أهالي مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى وحدة طب أسرة البغدادي بمركز ومدينة البياضية، مرورًا بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وفي غضون الزيارة، تفقد وفد (جايكا) يرافقهم عدد من قيادات هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل بمحافظة الأقصر، أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، ثم التعرف على الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت سواء خدمات الرعاية الأولية بدءًا من من طبيب الآسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت .

وأشاد الوفد بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة، مما يبرهن الإقبال الملحوظ الذي شاهدوه خلال الزيارة من المواطنين على تلقي الخدمة الطبية، مؤكدين على تقدم وتطور شكل الخدمة الطبية المقدمة في المنشآت بسواعد كافة العاملين بهيئة الرعاية الصحية.

أكد الوفد على أهمية التعاون بين جايكا وهيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل، للوصول إلى الإدارة المُثلى للمطالبات مما يسهم في تحسين دعم وتقديم الخدمات الصحية وفق الاحتياجات المطلوبة ، مؤكدًا على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية المباشر كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.