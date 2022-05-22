اليوم السابع
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وفد سياحى من دولتى أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 03:17 م
وفد سياحى من دولتى أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتي أمريكا و ألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار( تل العمارنة - تونة الجبل - بني حسن )، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا إلى جانب منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط .

وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)
 
وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (2)
 
وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (3)
 
وفد سياحي من دولتي أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا (4)

 

 


جبل الطير

البهنسا

هيئة السياحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا


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