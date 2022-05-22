وزير برازيلي: افتتاح خط طيران مباشر مع مصر لتعزيز التجارة والسياحة

كتب إسلام سعيد

أعلن وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل فلافيو روشا، أنه سيتم افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وساوبالو قريبا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.

ووجة الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثماراتهم في بلاده مشيرا الى أن حكومة بلاده تعمل حاليا على صياغة مشاريع قوانين لتسهيل مناخ الاستثمار للشركات البرازيلية والأجنبية.

وأشارروشا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمناسبة زيارته على رأس وفد يضم عدد من الشركات الى أن بلاده تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور، وزيادة التعاون للوصول الى تصنيع مشترك يحقق المنفعة لكلا البلدين،فيمكن لمصر أن تكون بوابة البرازيل للسوق الافريقية،كما يمكن للبرزايل أن تكون بوابة مصر لدخول دول أمريكا اللاتنية.

وأضاف أن فرص واعدة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأمن الغذائي فالبرازيل تتمتع بمحاصيل غذائية يمكن لمصر تصديرها كذلك فإن فإن مصر لديها امكانيات كبيرة في مجال إنتاج الأسمدة،لافتا إلى أن سكرتيرة الشؤون الاستراتيجية بمجلس الاسمدة الوطني البرازيلي تسعى إلى استقطاب شركات الأسمدة.

وأوضح روشا أن هناك امكانية للتعاون مع الجانب المصري في مجالات الطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة وفي مجال الأثاث وفي مجال التصنيع الزراعي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للشركات المصرية في مجال مشروع تحلية مياة البحر المنطقة الشمالية الشرقية فالبرازيل بلد تبلغ مساحتها نحو 8.5 مليون متر وتقع على الشريط الساحلي بطول 8 آلاف كيلو متر وتمتلك نحو 5.2 مليون متر مربع مياه.

وأوضح روشا انه في اطار اهتمام بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية ورفع معدلات التبادل التجاري لتبلغ بنهاية العام الحالي 40 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليار دولار في 2021، فإنه يقوم بجولة لتسع دول عربية تتضمن كلا المغرب ومصر وسلطنة عمان والامارات والكويت والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية، مضيفا أنه يوجد بالبرزايل نحو 10 ملايين عربي.