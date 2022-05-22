وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ.. ويوجه بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر

كتبت رحاب نبيل

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم الأحد، مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة انتظام حركة التشغيل والأطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وكذلك متابعة استعدادات المطار لأستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمرات الإقليمية والدولية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، ومنها استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27 " فى شهر نوفمبر المقبل.

وخلال جولته تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات إنهاء الإجراءات والجوازات والحجر الصحى والجمارك ومنطقة الأسواق الحرة والكافيتريات، وغرفة كاميرات المراقبة ومنطقة سيور الحقائب ومعدات الخدمات الأرضية للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقا لأعلى المعايير الدولية، والتأكد من جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع بالمطار.

ووجه الطيار محمد منار بتقديم كافة التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين، مؤكدا على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لإستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأشاد وزير الطيران بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة العاملة بمطار شرم الشيخ والجهد الكبير الذى يبذله جميع العاملين لخدمة المسافرين.

رافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.















