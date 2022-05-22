اليوم السابع
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وزير الطيران يبحث مع سفير أيرلندا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 04:18 م
وزير الطيران يبحث مع سفير أيرلندا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.. صور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والسفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة
كتبت رحاب نبيل

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استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة اليوم الأحد، السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز وتنشيط التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والمستشار أسامة شلبي المستشار القانونى لوزير الطيران، ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران .
 
فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسفير الأيرلندى، مؤكداً على التعاون المتميز بين مصر وأيرلندا في العديد من المجالات، ومعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى ودولة أيرلندا فى مختلف أنشطة النقل الجوى بما يحقق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.
 
كما تم استعراض أهم التطورات المتعلقة بتشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن إعتبارا من 2 يونيو القادم بمعدل 4 رحلات أسبوعيًّا، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الشركة الوطنية مصر للطيران  للتوسع في شبكتها الجوية فى شمال غرب أوروبا. 
 
ومن جانبه أعرب السفير شون أوريجان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيداً بالجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتطوير منظومة النقل الجوى المصرى والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.
 
 

وزير الطيران المدني

سفير أيرلندا

الحركة الجوية

مصر للطيران

دبلن

أنشطة النقل الجوى


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