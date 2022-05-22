اليوم السابع
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مياه الإسكندرية تنشر تعليمات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

الأحد، 22 مايو 2022 03:11 م
مياه الإسكندرية تنشر تعليمات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع شركة مياه الشرب بالإسكندرية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها على موقع الفيسبوك عن كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع عن طريق الخطوات التالية:
 
1- لتنفيذ أي عملية علي الكارت يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط قبل الحضور إلي مراكز الشحن في نفس تاريخ اليوم ( شحن – تغيير ملكية – أستعلام ) .
 
2- بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط لتنزيل الرصيد .
 
3- لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر 3 مرات متتالية .
 
4- لمعرفة عدد الأمتار التي تم إستهلاكها خلال الفترة يجب الضغط علي الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة علي الإستهلاك في نهاية كل شهر .
 
5- يوجد إستدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف بإختلاف نوع النشاط وتتم المحاسبة حسب اللائحة التجارية الموحدة .
 
6- عند وصول رصيد الشحن إلي 20% من قيمة أخر شحن يتم ضعف المياه إنذاراً بقطع المياه ويتم وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة لحين إعادة الشحن .
 
7- يتم الشحن من مراكز الشحن التابع لها او أي مركز شحن لشركة المياه .
 
8- تم تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركة فوري ( مود الخدمة 575 ).
 
9- في حالة نفاذ الرصيد خلال أيام الأجازات الرسمية لن تنقطع المياه وسيظل المحبس مفتوح خلال فترة الأجازة .

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