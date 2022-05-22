مياه الإسكندرية تنشر تعليمات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها على موقع الفيسبوك عن كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع عن طريق الخطوات التالية:

1- لتنفيذ أي عملية علي الكارت يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط قبل الحضور إلي مراكز الشحن في نفس تاريخ اليوم ( شحن – تغيير ملكية – أستعلام ) .

2- بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط لتنزيل الرصيد .

3- لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر 3 مرات متتالية .

4- لمعرفة عدد الأمتار التي تم إستهلاكها خلال الفترة يجب الضغط علي الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة علي الإستهلاك في نهاية كل شهر .

5- يوجد إستدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف بإختلاف نوع النشاط وتتم المحاسبة حسب اللائحة التجارية الموحدة .

6- عند وصول رصيد الشحن إلي 20% من قيمة أخر شحن يتم ضعف المياه إنذاراً بقطع المياه ويتم وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة لحين إعادة الشحن .

7- يتم الشحن من مراكز الشحن التابع لها او أي مركز شحن لشركة المياه .

8- تم تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركة فوري ( مود الخدمة 575 ).

9- في حالة نفاذ الرصيد خلال أيام الأجازات الرسمية لن تنقطع المياه وسيظل المحبس مفتوح خلال فترة الأجازة .