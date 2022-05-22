مواطن ينفى نسب طفله: سافرت وعادت حاملا وسجلت الصغير باسمي دون علمي

كتبت أسماء شلبى

"زوجتي تبلغ من العمر 47 عاما، وتكبرني بـ 19 عاما، اتفقنا على الزواج مقابل رعايتي لمصالحها، بسبب سفرها الدائم، وعشت برفقتها عامين، لأعلم بعد عودتها من السفر أنها أنجبت طفلا رغم أنها لم تخبرني أنها حامل، واكتشفت أنها سجلته باسمي، لأكتشف خداعها لى وتحايلها لنسبه لى رغم أنني ليس والده".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبه نفي نسب-طفل- ادعت زوجته أنه "ابنه".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن زوجتي بذلك الجبروت، لتصدمني بعد الزواج باستخدامها لى كموظف وليس زوج، وخيرتني بين الخضوع لطلباتها أو تطليقي والزج بي بالسجن- وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، واقدمت على محاولة إيذائي بواسطة خارجين عن القانون وقامت بالتزوير ونسب طفل لي رغم أنه ليس من صلبي، بعد استخدامها اتفاقيه وقعت بها قبل الزواج بمئات الآلاف".

وأكد الزوج:" خلافات طاحنة دارت بينا، بعد أن قررت السفر خارج مصر لفترة طويلة، وعندما عادت وجدها تحمل طفل وتدعي أنه نجلى، ورفضت كافة المحاولات للقيام بتحليل البصمة الوراثية،-علي حد وصف الزوج- وعندما أعترض قامت بتهديدي بالسجن بالاتفاقية التي تم عقدها قبل زواجنا- كونها تعلم عدم استطاعتي منحها المبالغ المالية التي وضعتها بالعقد-، لأجد نفسي مهدد بفقدان شقتي والأموال التي قمت بادخارها من علمى".

وتابع الزوج:" 7 شهور وأنا ملاحق بالتهديدات علي يديها ولا أعرف لا للخلافات بيننا، بسبب تعنتها، وعندما طالبتها بالانفصال والطلاق رفضت، وأصرت على اعترافي بالطفل، وطالبت بمبالغ مالية تجاوزت 750 ألف جنيه، وعندما اعترض ثارت وغضبت وبدأت الحرب ضدي".

يذكر أم بطلان عقد الزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، بأن يتم فسخ العقد فى حاله الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أو أن يتم عقد الزواج بدون رضا أحد الطرفين، كما أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد يتم بطلانه.