منسقة الأمم المتحدة: لدينا شراكة وثيقة مع مصر لضمان حياة كريمة للمهاجرين

كتبت : هند المغربي

قالت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، إن المنظمة لديها شركة وثيقة مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية في مصر لضمان حياة كريمة للمهاجرين في مصر"، جاء ذلك خلال تدوينه لتهنئة الأمم المتحدة للهجرة على المنتدى الدولى الأول لإستعراض الهجرة الذى شاركت فيه مصر برئاسة المائدة المستديرة الأولى للمنتدى

يذكر أن مصر ترأست المائدة المستديرة الأولى للمنتدى الدولى الأول لاستعراض الهجرة بعد ثلاث سنوات من اعتماد الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالشراكة مع ألمانيا، وألقت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة خلال المنتدى.

وعقد المنتدى فى الفترة من 17 إلى 20 مايو فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بحضور الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمراقبون، وممثلو منظومة الأمم المتحدة، وكذلك أصحاب المصلحة المنتدى الدولى الأول لاستعراض الهجرة حيث تم تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمى حول الهجرة). وفق البيان الصادر عن شبكة الامم المتحدة للهجرة

ومن جانبهم دعا أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وأندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، إلى رسم مسار يوازن بين الأمن الصحي والتنقل الذي يمكن التنبؤ به عبر الحدود.

وحذرا من أن عدم اتخاذ إجراء لن يؤثر فقط على الهجرة في المستقبل، بل سيؤثر أيضا على التعافي العادل من الجائحة.