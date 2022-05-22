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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفال العذراء أم المعونة بالإسكندرية

الأحد، 22 مايو 2022 11:43 ص
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفال العذراء أم المعونة بالإسكندرية الكنيسة اللاتينية بمصر تنظم احتفال العذراء أم المعونة بالإسكندرية
كتب ـ محمد الأحمدى

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احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد مريم العذراء أم المعونة، وذلك بكنيس القديس يوحنا دون بوسكو بالإسكندرية.
 
وشارك في الاحتفال المونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب جيسو دوس، مسؤول معهد دون بوسكو بالإسكندرية، وعدد من الآباء الساليزيان،والعائلة الفرنسيسكانية، والأخوات الراهبات، وشعب الكنيسة.
 
وأعطى المطران كلمة العظة، مفسرًا المعنى الحقيقي لعذراء المعونة، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.
 
 
 
 

الكنيسه اللاتنيه

السيده مريم العذراء

العذراء ام المعونه

الاسكندريه


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