مصرع طالب صدمته سيارة فى طما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 19 سنة مصرعه على إثر إصطدام سيارة به أثناء استقلال دراجته البخارية بالطريق الوسطانى دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة طالب صدمته سيارة على الطريق بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى وتم التحفظ عل السيارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز بوصول المدعو محمد س م م 16 سنة طالب - ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة " إدعاء إصطدام بجسم صلب متحرك.

وبسؤال خاله المدعو طه ع ط ع 33 سنة مهندس ويقيم بناحية دائرة المركز بأنه أثناء قيادة نجل شقيقته المذكور دراجة بخارية بالطريق الوسطاني دائرة المركز إصطدمت به السيارة " قيادة المدعو عبد الهادي ا م ز 58 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أيد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.