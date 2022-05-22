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مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة أجرة مع ملاكى بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 08:09 م
مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة أجرة مع ملاكى بالإسماعيلية.. صور الحادث
الإسماعيلية – السيد فلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة أجرى بطريق "الإسماعيلية – القاهرة" على بعد 8 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل سائق التاكسي في حالة خطرة على مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم نقل إثنين مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج.
 
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة أجرة "ط ص ب 1157"، مع سيارة ملاكى، بطريق "الإسماعيلية – القاهرة" على بعد 8 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل سائق التاكسي حسين سمير السيد أحمد مشتاوى، 36 عامًا، مقيم بالشيخ زايد بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، في حالة خطرة على مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم نقل إثنين مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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