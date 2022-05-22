اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "الإسماعيلية- القاهرة"

الأحد، 22 مايو 2022 07:17 م
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "الإسماعيلية- القاهرة" اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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لقى شخص مصرعه، بعد أن صدمته سيارة بطريق "الإسماعيلية – القاهرة"، أمام منطقة الاستثمار على بعد 8 كيلو من مدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى، فتم وضعه داخل مشرحة المجمع.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، باصطدام سيارة بشخص يدعى حسين سمير السيد أحمد مشتاوى، 36 عامًا، مقيم بالشيخ زايد بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى، فتم وضعه داخل مشرحة المجمع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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