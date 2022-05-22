مصرع شاب وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حادثى سير فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى وادى النطرون وإدكو.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجده بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وملاكى بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى مما اسفر عن مصرع شاب فى العقد الثالث من العمر وتم نقل الجثة الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون .

وفى هذا السياق أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شركة البترول بمدينة إدكو وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم «محمد ع.م»، 29 سنة، مقيم مدينة إدكو ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حسن م.ت»، 18 سنة، مقيم في إدكو، ومصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«مهدي خ.م»، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد ف.ح»، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة اسباب وملابسات تلك الحوادث.