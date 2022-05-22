مصرع شاب تعرض للغرق بالرياح الناصرى فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا خلال السباحة بالرياح الناصري في منشأة القناطر بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بالرياح الناصري، في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر أن شاب يبلغ من العمر 23 سنة، خلال الاستحمام بالرياح الناصري، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.