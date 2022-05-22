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مستريحة منيا القمح جمعت ملايين من المواطنين..اعرف حكايتها من الضحايا (فيديو)

الأحد، 22 مايو 2022 03:33 م
مستريحة منيا القمح جمعت ملايين من المواطنين..اعرف حكايتها من الضحايا (فيديو)
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بث مباشر، بعنوان "مستريحة منيا القمح جمعت ملايين من المواطنين.. اعرف حكايتها من الضحايا"، وذلك مع عدد من ضحايا سيدة جمعت منهم أموالا مقابل اسثتمارها في مشروع تجاري.
 
التقى "اليوم السابع"، بعدد من الضحايا، والذين أكدوا أن المتهمة كانت تمتلك محل لعب الأطفال، وعندما تعثرت ظروفها المالية، بدأت في جمع أموال من سيدات صديقاتها كبداية، مقابل شراء صفقات من شركات معروفة في مجال لعب الأطفال، وبعد ذلك اقنعت الضحايا باستثمار تلك الاموال في هذه التجارة .
 
وتقول دعاء سكينة، إنها استقطبت منها مبالغ بدعوى ظروفها الاجتماعية، واضطرت في البداية لتسليفها مبالغ مالية، بعد ذلك اقنعتها بالمشاركة بمبالغ كبيرة في مجال تجهيز الحضانات والكيدز ايريا والعاب الأطفال ، مضيفة أنها جمعت ملايين من المواطنين في منيا القمح، واختفت فجأة بعد ذلك تم تفريغ المحل والمخازن من البضاعة في يومين .
 
و تكمل ضحية اخري تدعي هدير أشرف، أنها وقعت في نفس الفخ ، وأكتشفت ان العديد من الضحايا مثلها و الذين أكثرهم من السيدات، وأنهن توجهن لاسرتها و والدها دون جدوى ، وعدد كبير من الضحايا حررو محاضر ضدها ، والتي نظرتها المحكمة وأصدرت علي أحكام قضائية غيابي ضدها .
 
 

الشرقية

مستريحة منيا القمح

المستريح

مباحث الشرقية


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