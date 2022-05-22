محافظ كفر الشيخ يسلم كأس دوري مراكز شباب لفريق محلة دياى.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، ختام دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أقيمت المباراة على ملعب مركز شباب دسوق، اليوم الأحد، بين فريقي محلة دياى و شباس الملح والتى انتهت بفوز فريق محلة دياى بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما جاء ذلك بحضور الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

وكرم محافظ كفر الشيخ ونائبه، فريق محلة دياي الفائز بالمركز الأول وبطولة دوري مراكز الشباب، كما كرم صاحب المركز الثاني فريق شباس الملح، بحضور القيادات التنفيذية ،وحضور الدكتور ابراهيم شلبى، مندوب وزارة الشباب ،وعلى عجوانى، عضو مجلس الشيوخ، والسيد عبد الستار،رئيس مجلس مدينة دسوق، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب.

وأقيمت المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب النسخة التاسعة لعام 2021/ 2022،برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بين فريقي محلة دياى و شباس الملح أعلنت صافرة الحكم فوز فريق محلة دياى بضربات الجزاء بدأت مراسم التتويج بتقديم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب درع المديرية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب ذلك تم تكريم طاقم تحكيم المباراة ، حكم أول أحمد العباسي، حكم ثان ماهر كامل، حكم ثالث محمود عويضة، حكم رابع رحمة يوسف .

وتابعت مراسم التكريم بإعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب محمد احمد المصرى، فريق محلة دياى، وجائزة أحسن حارس مرمى ،على محمد مرسى شباس الملح، وهداف الدوري، سعيد عبد الناصر من فريق كفر الشيخ ، تلى ذلك تكريم فريق كفر الشيخ الحاصل على المركز الثالث ، وكذلك تم تكريم فريق شباس الملح الحاصل على المركز الثاني، وتم الإعلان بتتويج فريق محلة دياى بطلا للدوري، و سلم محافظ كفر الشيخ، ونائب محافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة كأس بطولة الدوري لكابتن الفريق اللاعب أحمد كشكة وسط فرحة الفريق .

جدير بالذكر أن دورى مراكز الشباب الذي انطلق في التاسع عشر من فبراير الماضى شهد إقامة 128 مباراة ، 428 هدف سجلتها الفرق المشاركة وعددها 24 فرقة تم تقسيمها إلى أربع مجموعات أقيمت مبارياتها على 12 ملعب قانونى منجل و مشاركة 720 لاعب ، دورى مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بإشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب ، تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة ، د فوزى حسيب مدير المشروعات مصطفى الخطيب ، طاهر الخولى ، عبد الفتاح الوكيل ، باسم سعيد ومتابعة مديرى الإدارات و فرق العمل بمراكز الشباب .