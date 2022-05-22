محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بطريق دسوق المزدوج.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، للوقوف على آخر الأعمال، والتعرف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، وما تم الانتهاء من إقامة كباري وأنفاق، وتمهيد ورصف الطريق.

جاء ذلك بحضور المهندس احمد عارف، مهندس هيئة الطرق، و المهندس أحمد السيد، مسئول أعمال الطرق، والمهندس أحمد ندا مسئول أعمال الكباري، والمهندس خالد عثمان، مدير تنفيذ الطرق، والمهندس ايهاب وهدان، مدير تنفيذ الكباري.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي ،نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدوا الأعمال الجارية لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يوم 9 فبراير 2021، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه بسرعة الانتهاء من الطرق.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري العمل بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه وجه بسرعة الانتهاء من الاعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأنفاق بالمرحلة الأولى ،كما تم الانتهاء من 10 كباري، وجاري الانتهاء من 3 آخرين ، ليتم الانتهاء من كافة الكباري والانفاق بالطريق.

وأضاف نور الدين، تم الانتهاء من نفق العطارين ونفق كشك، وملاك الحدود، وملاك صفصافة"دعابس" والخدمة، ونفق 6700 ونفق الهوري، ونفق عزبة السماحي، ونفق عزبة ليبيب، أما الكباري التي تم الانتهاء منها وعددها 10 وجاري العمل في 3 أخرين، فتم الانتهاء من كوبري مصرف 8"ج1"، ونفق ترعة محلة موسى، ومصرف محلة موسى، وملاك الترابية، وترعة روينة، وكوبري مدخل عزبة الستين، وترعة الصفتي، ومصرف 8"ج5"، ومدخل صندل ومدخل الغرابلي، وجاري العمل في 3 كباري وهي مصرف 8"ج003"، ومصرف 8"ج04"، وترعة الغامرية"محلج القطن.

وقال محافظ كفر الشيخ، طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه" كما يربط بين المحورين الغربي الممتد لطريق صبري القاضي، متجها لسوق الجملة ومنها لسخا، للربط بالمحور الشرقي، برافدي الطريق الدولي " طنطا كفر الشيخ، وكفر الشيخ المحلة"، كما يربط كفر الشيخ بمدينة دسوق ومدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولى الساحلى عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثى، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات "الغربية وكفر الشيخ والبحيرة" مما يقلل زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، المرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 10كم، تتضمن الأعمال، 12 كوبرى علوى، بالإضافة إلى استكمال كوبرى قائم، و 9 أنفاق بتكلفة مليار و26 مليون و898 ألف جنيه، والطريق محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، والمرحلة الأولى عبارة عن 13 كوبرى علوى و 9 أنفاق، بالإضافة جسر الطريق.