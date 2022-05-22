محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير والرصف بدسوق وبدء تطوير الميدان الإبراهيمى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير والرصف، وتزيين ودهانات، ورسم علامات مرورية، بحضور السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق، واحمد. عيسى، وأحمد سلطان، ووليد فاروق، ورشا طيبه، وليد فلفل، وفتحي يوسف نواب رئيس المدينة، والرائد ابراهيم فايد مدير إدارة المرور.

كما تفقد أعمال الرصف والتجميل بطريق الصالحية، والأعمال المبدئية لتطوير الميدان الإبراهيمي، ورصف شارع الشبكات، ورصف الشوارع الفرعية شارع الجمهورية ودير الناحية، وأعمال توسعة لرصف شارع المستشفى وإزالة الأرصفة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستكمال رصف الطرق وتطوير دسوق، بما يتناسب مع قيمتها ومكانتها كعاصمة دينية وتجارية، وسياحية لتميزها بوقوعها على ضفاف نهر النيل، إضافة لمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل الميدان الإبراهيمي، ليليق بمكانة الموقع وما حول المسجد.

واضاف محافظ كفر الشيخ انه وجه بإصلاح الكابلات والأسلاك حول المسجد، لتكون لطريق تليق له، وأنه سيتم دراسة تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية حول المسجد، موجها بإعادة تأهيل طريق كوبري دسوق البدالة المتجه لموقف دسوق العمومي.