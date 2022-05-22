اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: أسواق الجملة توفر السلع بأسعار مخفضة وحملات لمنع الاحتكار

الأحد، 22 مايو 2022 10:29 م
محافظ كفر الشيخ: أسواق الجملة توفر السلع بأسعار مخفضة وحملات لمنع الاحتكار محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجد سوق للجملة بمدينة كفر الشيخ، وأسواق جملة بعدد من مدن المحافظة، يتم توفير كافة الفواكه والخضروات بها، كما تم تخصيص هنجر غرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ،ل" اليوم السابع"، هناك متابعة مستمرة لهذه الأسواق والتي توفر السلع والخضروات بأسعار مخفضة عن الأسواق، وأنه يتابع الحملات التي تنظمها مديرية التموين ومباحث التموين على الاسواق، لضبط الاسعار، ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحتكرين.
 
 
 
 

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