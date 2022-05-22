محافظ كفرالشيخ: خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتكلفة 715 ألف جنيه

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على جهود مديرية الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 715 ألف جنيه، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

واوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ، يقوم قطاع الكهرباء معتمداً على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن والقرى والتى شملت إحلال وتجديد محولات فريد ندا ب13عمود منخفض بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 34 ألف جنيه، واحلال وتجديد محول الحجرة بالخادمية ب13 عمود منخفض بقرى شرق كفرالشيخ بتكلفة 81 الف جنيه، وكذلك إحلال وتجديد 4محولات تضمنت " 35 القديم، جمال عبدالناصر، الفتيات، الرى القديم" ب7 أعمدة منخفض بمدينة دسوق بتكلفة 79 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد قرية النجار ب8 أعمدة منخفض بمركز ومدينه مطوبس بتكلفة 31 ألف جنيه.

وأضافت المهندسة غادة ابوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، وسعياً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل، وتحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، والتى شملت إحلال وتجديد قرية الروضة ب23عمود ب10كم موصلات معزولة بمركز ومدينة فوه بتكلفة 68 ألف جنيه، و استكمال احلال وتجديد 3محولات حسانين 1,2,3ب 8كم موصلات معزولة ببرج البرلس بتكلفة 116 ألف جنيه، واحلال وتجديد 7محولات هندسه" الرى، المستشفى، السمنودى، المفتى، السوق، الأرنب القديم، الجمعية بأبو بدوى" ب3كم موصلات بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 121 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4محولات " ابو عرفة، ابوعويضة، زوبع1، زوبع 2" ب25عمود منخفض بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 167 ألف جنيه.