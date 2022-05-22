محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال الجارية بمشروع مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذكى

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأعمال الجارية بمشروع مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى بملحقاته ومشروع إنشاء الحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها (هايد بارك ومركز تسوق عالمى ومجمع البنوك).

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه قدمت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، عرض للمشروعات فى إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخCOP 27 نوفمبر 2022، وتحتوى الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك عالمية، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية ومتحف شنايدر.

وأشار المحافظ بأن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022، حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة والمهندس خالد الغنام ممثل وزارة الإنتاج الحربى والمهندس محمد السكرى مستشار المحافظ للتجميل والتشجير.