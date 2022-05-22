محافظ الوادي الجديد يبحث آخر التطورات بمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس مدحت يسري العضو المنتدب لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك والوفد المرافق، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ.

وناقش المحافظ آخر المستجدات والتطورات بعد استئناف الأعمال وتقليل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تسببت في تأجيل بعض الخطوات التنفيذية مع الجانب الصيني.

وأكد المحافظ على إنتهاء جميع الدراسات الفنية اللازمة وتوقيع العقود مع المساهمين وشركاء الأعمال، موجهًا بالتجهيز لطرح فكرة المشروع خلال قمة المناخ cop 27 التي تعقد في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ لجذب مزيد من الخبرات الأجنبية بهذا المجال والتسويق لها إعلاميًا.