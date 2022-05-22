محافظ المنيا: توريد 309 آلاف طن من محصول القمح بنطاق المحافظة

المنيا – حسن عبد الغفار

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الموقف التنفيذي لانتظام عملية توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، للوقوف على الاحتياجات الفعلية ورصد أي معوقات تواجه أعمال التوريد داخل المحافظات، بهدف تحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لأعمال توريد محصول القمح، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، وتم توريد حتى صباح اليوم الأحد 309 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيراً إلى انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحصاد من خلال توفير 44 موقع تخزيني بجميع المراكز.

أكد المحافظ، على انتظام أعمال التوريد ولا يوجد أي معوقات تواجه المزارعين في توريد محصول القمح بجميع المراكز، مشيراً الي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي ترتبط بغرف العمليات الفرعية لمتابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، ولرصد أي معوقات وإيجاد حلول سريعة لحلها.