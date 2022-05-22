محافظ المنوفية يفحص عددا من الشكاوى ويشدد على ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية مع المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم، وإيجاد حلول فورية حيالها فى ضوء اللوائح والقوانين حفاظاً على حقوق المواطنين وبما يحقق الصالح العام، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على التفاعل مع المواطنين عن قرب لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مهندسة صاحبة مكتب هندسى بسنتريس بأشمون تتضرر من تعنت موظفي التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بقيامهم بتعطيل أعمالها وعدم إنهاء إجراءات تراخيص البناء الخاصة بالمواطنين والعرض عليه لإتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالنزول ميدانياً على الطبيعة لفحص شكوى مواطن من ناحية كفر عشما يتضرر من زرع عمود كهرباء بمنتصف الشارع المؤدي لمنزله مما يعيق مصالح الأهالى وإتخاذ اللازم فوراً فى هذا الشأن حفاظاً على مصلحة المواطنين.

فيما وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بحصر كافة الأكشاك التى تم رفعها خلال أعمال التطوير بشارع اسكاروس بشبين الكوم وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بسرعة اتخاذ اللازم نحو شكوى مواطنة تلتمس تسوية الشارع ورفع كافة التعديات بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة بجموع المواطنين من أبناء وأهالي المحافظة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم.