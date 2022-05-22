محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع المدرسة المعمارية بعد توسعته وإعادة رصفه

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، شارع المدرسة المعمارية بعد الانتهاء من توسعته وإعادة رصفة، ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، لرصف وإعادة تطوير الشوارع الداخلية والرئيسية، واستكمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والمهندس مارون إسحاق، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقامت مديرية الطرق بتنفيذ أعمال رصف شارع المدرسة المعمارية "خدمات" بطول 1.2 كم من شارع فؤاد عزيز غالي وحتي المرحلة السابعة، وذلك ضمن خطة توسعة وإعادة رصف الطرق الرئيسية بالمدينة، واستغرقت أعمال الرصف ثلاثة أيام.