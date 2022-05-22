اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 05:45 ص
أكرم القصاص
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مباحثات سورية عمانية حول سبل تطوير التعاون فى مجال الآثار والمتاحف

الأحد، 22 مايو 2022 05:00 ص
مباحثات سورية عمانية حول سبل تطوير التعاون فى مجال الآثار والمتاحف سوريا
أ ش أ

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بحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، خلال زيارتها إلى سلطنة عمان، مع القائمين على المتحف الوطني العماني، سبل تطوير التعاون المشترك.
 
وناقشت مشوح - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - مع أمين المتحف جمال الموسوي، أساليب ومنهجيات العرض المتحفي الحديثة والتعاون القائم بين المتحف الوطني في عمان ومديرية الآثار والمتاحف السورية، مؤكدة ضرورة تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض عمل وتعاون الجانبين المشترك في هذا المجال.
 
يذكر أن الآثار السورية حلت ضيفة على متحف عمان الوطني حيث يقدر عدد القطع بـ 175 قطعة رممت وحفظت بأساليب وطرق حديثة في مخابر متحف عمان، ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لعدد من هذه القطع الأثرية السورية.

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