اليوم السابع
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ما هى العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز؟

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 ص
ما هى العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز؟ زراعة الأرز - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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يعد محصول الارز من المحاصيل الهامة، وهناك عدد من العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز، نرصدها فى التقرير التالى.
 
1-الزراعة فى الموعد المناسب.
 
2 - اختيار الصنف الجيد وفير المحصول.
 
3 - العناية بالتسميد المتوازن طبقا للمقررات التى تم ذكرها وفى الميعاد المناسب.
 
4- الاهتمام برش العناصر الصغرى خصوصا عنصر الزنك لظهور علامات نقصه على النباتات لسهولة فقده فى ماء الصرف.
 
5 - الاهتمام بمقاومة الآفات والريم إن وجد.
 
6 - الاهتمام بعمليات الرى وعدم تعطيش الأرز خصوصا وقت طرد السبل حتى لا تتكون الحبوب الفارغة بالسنابل .
 
7 - مراعاة الكثافة النباتية أثناء الشتل حتى لا ينعكس أثره على المحصول.
 

الارز

زراعة الارز

الرى

تعطيش الارز


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