ما هى العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز؟

يعد محصول الارز من المحاصيل الهامة، وهناك عدد من العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز، نرصدها فى التقرير التالى.
1-الزراعة فى الموعد المناسب.
2 - اختيار الصنف الجيد وفير المحصول.
3 - العناية بالتسميد المتوازن طبقا للمقررات التى تم ذكرها وفى الميعاد المناسب.
4- الاهتمام برش العناصر الصغرى خصوصا عنصر الزنك لظهور علامات نقصه على النباتات لسهولة فقده فى ماء الصرف.
5 - الاهتمام بمقاومة الآفات والريم إن وجد.
6 - الاهتمام بعمليات الرى وعدم تعطيش الأرز خصوصا وقت طرد السبل حتى لا تتكون الحبوب الفارغة بالسنابل .
7 - مراعاة الكثافة النباتية أثناء الشتل حتى لا ينعكس أثره على المحصول.
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