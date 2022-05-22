ما هو ثقب القلب عند الأطفال حديثى الولادة؟

كتبت نهير عبد النبى

يعانى عدد كبير من الأطفال حديثى الولادة من ثقب القلب والعيوب الخلقية ، فهناك العديد من أشكال عيوب الحاجز ، ولكن أكثرها شيوعًا هي عيوب الحاجز الأذيني (الموجودة في الجزء العلوي من القلب) وعيوب الحاجز البطيني (الموجودة في القسم السفلي من القلب).

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يبدأ ثقب في القلب بطريقة طبيعية وأساسيةعندما نكون في الرحم ، نحصل على الدم المؤكسج عبر مشيمة أمنا ، والتي تستخدم الحبل السري كممر للدم الغني بالأكسجين.

لأننا لا نتنفس في الرحم وأن المشيمة قامت بالفعل بتزويد دمنا بالأكسجين ، فإن ثقبنا الطبيعي يمنع الدم من الذهاب إلى رئتينا بدلاً من ذلك ، يرسلها مباشرة عبر الأذين الأيسر ، بحيث يمكن ضخها إلى باقي الجسم.

بمجرد ولادتك والبدء في استخدام رئتيك ، عادة ما يتم إغلاق هذا الثقب في غضون اليوم الأول من الولادة - ولكن بالنسبة لبعض الأطفال ، لا يحدث ذلك.

ما هي علامات عيب القلب الحاجز؟



كانت هناك حالات تسببت فيها الثقوب غير الحميدة تمامًا في حدوث مشكلات ، والأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها هي ضيق التنفس عند المجهود أو خفقان القلب".

يمكن أن يعني كسر الجدار الفاصل أن القلب قد يتعرض لضغط أكثر من المعتاد ، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو حتى فشل القلب.

في الأطفال الصغار ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة نموهم ، وخلق التهابات صدرية متكررة ، وفي بعض الحالات الشديدة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في رئتيهم.

إذا تم تشخيص إصابة طفلك بعيب في الحاجز ويكافح من أجل ممارسة الرياضة مع أقرانه (والشعور بضيق التنفس) ، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبه ورئتيه تحت الضغط.

يحدث إجهاد القلب أيضًا عندما تكونين حاملاً ، لذلك إذا كنتِ تخططين لإنجاب طفل ، فمن المهم أيضًا زيارة طبيب قلب لتجنب أي مضاعفات في المسار الصحيح.





وهناك علامات تظهر على الطفل الذى يعانى من ثقب القلب وهى:



-ضعف شديد في النمو مع ضعف الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

-يعانى الطفل بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

-يعانى الطفل من ضيق شديد فى التنفس وسرعة فى معدل التنفس.

-يصاب الطفل بالالتهابات الشديدة التى تؤثر على حالته الصحية وتعرضه لمخاطر واعياء متكرر.

-يكون الطفل أكثر عرضا للسكتات الدماغية والازمات القلبية.