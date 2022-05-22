اليوم السابع
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فى أقل من شهر..

للمرة الثانية.. حديد عز تخفض سعر الطن 1000 جنيه ليسجل 18170 جنيها

الأحد، 22 مايو 2022 02:30 م
للمرة الثانية.. حديد عز تخفض سعر الطن 1000 جنيه ليسجل 18170 جنيها حديد
كتب - أحمد يعقوب

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أعلنت اليوم حديد عز عن خفض جديد في أسعار حديد التسليح بلغ 1000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 18.170 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.
 
وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال شهر مايو 1830 جنيها للطن.
 
وكانت حديد عز قد بادرت بخفض الأسعار 830 جنيها في بداية الشهر تماشياً مع الأسعار العالمية ويأتي الانخفاض الثاني – تقول مصادر الشركة – في ظل تراجع أسعار الخامات ونظراً لأن تسعير حديد عز – يقول المصدر – يقوم أساساً على اتجاهات التكلفة فان هذا الخفض يؤكد ديناميكية التسعير لدي الشركة ويعكس تحركات الأسعار العالمية صعوداً أو هبوطاً.

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