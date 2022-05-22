اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 06:45 م
أكرم القصاص
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لحظة العثور على تمساح المنوفية بترعة كفر المصيلحة.. فيديو

الأحد، 22 مايو 2022 05:42 م
لحظة العثور على تمساح المنوفية بترعة كفر المصيلحة.. فيديو تمساح المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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نجحت جهود الانتشال المتواجدة بكفر مصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على التمساح الذى أثار القلق بين المواطنين قبيل ساعات من الآن .

كان عدد من أهالى قرية كفر المصيلحة التابعة لدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قدموا بلاغا بهروب تمساح من صاحبه ونزوله بترعة القرية، وعلى الفور تم الدفع بلجنة من البيئة والطب البيطرى والمصطحات، للكشف عن حقيقة تواجد التمساح والبحث عنة.

وأكد أحد الأهالى بالقرية، أن تمساحا صغيرا سقط من شاب معتاد على تربية الحيوانات داخل ترعة القرية، ولاذ بالفرار ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وطالب الأهالى الأجهزة المعنية بسرعة إيجاده ونقله إلى حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن هناك قوة من شرطة المصطحات والبيئة متواجدة فى محيط ترعة كفر المصيلحة للبحث عن التمساح، فيما تباشر جهات التحقيق فى مديرية أمن المنوفية التحريات والتحقيق فى الواقعة لبيان دقتها من عدمه، كما استمعت لعدد من الأهالى والذين أدلوا بأقوالهم عن الواقعة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أن لجنة من الطب البيطرى والبيئة وحى شرق شبين الكوم نزلت إلى القرية للبحث عن التمساح الذى أبلغ عنه الأهالى ولم يتم العثور عليه وما زالت الجهود مستمرة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من كونه تمساح أو حيوان آخر، لأنه لم يره أو يراه أحد من أفراد اللجنة المشكلة للبحث عنه.

 


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