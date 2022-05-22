كيف تؤثر لقاحات كورونا على مرضى السرطان؟

كتب – حسام الشقويرى

انتاب عدد كبير من مصابى الأمراض الخطيرة مخاوف كثيرة من وجود مضاعفات تنتج من لقاحات كورونا، وعلى رأسهم مرضى السرطان الذين يخشون من تأثيره هذه اللقاحات على حالتهم الصحية، ومن جهتها كشفت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان(NCCN) ، عن مدى أهمية تناول مرضى السرطان والناجين منه لجرعات اللقاح، حيث تبين عن ضرورة تناول محاربي السرطان للقاحات فيروس كورونا، بل لابد من أعطائهم الأولوية في صفوف الحاصلين علي الجرعات.

وفسرت الشبكة الوطنية للسرطان، في تقرير نشر في موقع Medicine، أن المرضى الذين يتلقون علاجًا نشطًا للسرطان هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومضاعفاته، وبالتالي فهناك ضرورة لإعطاء الأولوية للمرضى المصابين بالسرطان.

وأشارت إلى أن مرضى السرطان يحتاجون إلى لقاح عالي الفعالية لحماية حياتهم، مؤكدة فعالية كل من لقاح فايزر الأمريكي، ولقاح موديرنا لمحاربي السرطان، نظرا لأنهما فعالان بنسبة تتراوح من 90٪ إلى 95٪ في المرضى ذوي المناعة الطبيعية.

كما أوصت الشبكة الوطنية للسرطان، ابإعطاء اللقاح للمرضى الذين يعانون من السرطان النشط أثناء العلاج ، والذين يخططون لبدء العلاج.

وحددت أيضا بعض الحالات التي يجب تأجيل التطعيم لمرضى السرطان للأسباب التالية:

في حالة زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم.

عند الخضوع الي جلسات العلاج الخلوي الهندسي.

لمرضى السرطان الذين يقل أعمارهم عن 16 سنة.