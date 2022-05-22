كيف تؤثر لقاحات كورونا على مرضى السرطان؟

انتاب عدد كبير من مصابى الأمراض الخطيرة مخاوف كثيرة من وجود مضاعفات تنتج من لقاحات كورونا، وعلى رأسهم مرضى السرطان الذين يخشون من تأثيره هذه اللقاحات على حالتهم الصحية، ومن جهتها كشفت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان(NCCN) ، عن مدى أهمية تناول مرضى السرطان والناجين منه لجرعات اللقاح، حيث تبين عن ضرورة تناول محاربي السرطان للقاحات فيروس كورونا، بل لابد من أعطائهم الأولوية في صفوف الحاصلين علي الجرعات.
وفسرت الشبكة الوطنية للسرطان، في تقرير نشر في موقع Medicine، أن المرضى الذين يتلقون علاجًا نشطًا للسرطان هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومضاعفاته، وبالتالي فهناك ضرورة لإعطاء الأولوية للمرضى المصابين بالسرطان.
وأشارت إلى أن مرضى السرطان يحتاجون إلى لقاح عالي الفعالية لحماية حياتهم، مؤكدة فعالية كل من لقاح فايزر الأمريكي، ولقاح موديرنا لمحاربي السرطان، نظرا لأنهما فعالان بنسبة تتراوح من 90٪ إلى 95٪ في المرضى ذوي المناعة الطبيعية.
كما أوصت الشبكة الوطنية للسرطان، ابإعطاء اللقاح للمرضى الذين يعانون من السرطان النشط أثناء العلاج ، والذين يخططون لبدء العلاج.
وحددت أيضا بعض الحالات التي يجب تأجيل التطعيم لمرضى السرطان للأسباب التالية:
في حالة زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم.
عند الخضوع الي جلسات العلاج الخلوي الهندسي.
لمرضى السرطان الذين يقل أعمارهم عن 16 سنة.
وأكدت أهمية تحصين مرضي السرطان من عوامل الخطر الإضافية المرتبطة بالمرضى، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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