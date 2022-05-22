اليوم السابع
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قوة الأمم المتحدة الأمنية في أبيي تنجح في عقد اتفاق سلام بين قبيلتين

الأحد، 22 مايو 2022 12:40 م
قوة الأمم المتحدة الأمنية في أبيي تنجح في عقد اتفاق سلام بين قبيلتين قوات حفظ السلام - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن نجاح قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) في التوسط لاتفاق سلام بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك في أبيي وأعتبره " إنجاز كبير " لقوة حفظ السلام.

 

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة " أكد زعيما القبيلتين التزامهما بتحقيق سلام دائم في منطقة أبيي وبالحوار لحماية الناس والماشية والممتلكات" موضحا " أن الزعمين دَعَوَا أيضا بعثة الأمم المتحدة إلى "تمكين الحوار المستمر بين المجتمعات لإيجاد حل مستدام لقضية أبيي ومواصلة حماية المدنيين في المنطقة".

 

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "التوقيع على الاتفاق تم في نهاية مؤتمر سلام استمر ثلاثة أيام، سهلته بعثة الأمم المتحدة، وعُقد في عنتيبي بأوغندا" وأضاف " تعهد المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، حنا تيتيه، "بمواصلة العمل مع الأطراف الرئيسيين لإيجاد حل للوضع النهائي لأبيي".

 

 


الأمم المتحدة

أبيي

حفظ السلام

اتفاق سلام


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