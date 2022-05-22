فحوصات دم مهمة لكبار السن.. منها اختبار الهيموجلوبين A1C

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم في العمر قد يعانى كبار السن من مشاكل متعددة تؤثر على صحتهم وحياتهم وقد تزداد فرص اصابتهم بالأمراض المزمنة مثل مرض القلب والضغط والسكر وغيرها من الأمراض الأخرى، وفى التقرير التالى يقدم اليوم السابع فحوصات دم مهمة لكبار السن وفقا لما ذكره موقع betterhealthwhileaging وهى:

1: تعداد الدم الكامل (CBC)

ما الذي يقيسه : CBC عبارة عن مجموعة من الاختبارات المتعلقة بالخلايا في دمك عادة ما تتضمن النتائج التالية:

-عدد خلايا الدم البيضاء (WBCs): عدد خلايا الدم البيضاء لكل ميكرولتر من الدم

-عدد خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء): عدد خلايا الدم الحمراء لكل ميكرولتر من الدم

-الهيموغلوبين (Hgb): كم غرام من هذا البروتين الحامل للأكسجين لكل ديسيلتر من الدم

-الهيماتوكريت (Hct): جزء الدم المكون من خلايا الدم الحمراء

-متوسط ​​حجم الكريات الحمر (MCV): متوسط ​​حجم خلايا الدم الحمراء

-عدد الصفائح الدموية (Plts): كم عدد الصفائح الدموية (خلية أصغر تشارك في تخثر الدم) لكل ميكرولتر من الدم

2: لوحة التمثيل الغذائي الأساسية

ماذا تقيس : على الرغم من أنه من الممكن طلب قياس إلكتروليت واحد ، إلا أنه من الشائع أكثر أن يتم طلب الإلكتروليت كجزء من لوحة مكونة من سبعة أو ثمانية قياسات. يُشار إلى هذا غالبًا باسم "chem-7" ، وعادةً ما يتضمن:

صوديوم

البوتاسيوم

كلوريد

ثاني أكسيد الكربون (يُشار إليه أحيانًا باسم "البيكربونات" ، لأن هذا هو الشكل الكيميائي لثاني أكسيد الكربون الأكثر شيوعًا في مجرى الدم)

نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)

الكرياتينين (غالبًا ما يكون مصحوبًا بـ "معدل الترشيح الكبيبي" أو نتيجة "eGFR")

الجلوكوز

غالبًا ما تُستخدم لوحة التمثيل الغذائي الأساسية من أجل:

يمكن أن تتسبب الآثار الجانبية للأدوية في أن تكون الإلكتروليتات مثل الصوديوم أو البوتاسيوم إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

غالبًا ما تتم مراقبة هذه الإلكتروليتات عندما يتناول الأشخاص أنواعًا معينة من الأدوية ، مثل بعض أدوية ضغط الدم أو مدرات البول.

تعكس مستويات ثاني أكسيد الكربون حموضة الدم.

يمكن أن يتأثر هذا بوظيفة الكلى ووظيفة الرئة. يمكن للعدوى الشديدة أيضًا أن تغير مستويات الحمض في الدم.

من الشائع أن يعاني كبار السن من انخفاض طفيف على الأقل في وظائف الكلى.

يجب أن يتم جرعات العديد من الأدوية بشكل مختلف ، إذا كان الشخص يعاني من قصور في وظائف الكلى.

3:لوحة الدهون (الكوليسترول)

ماذا تقيس : تقيس هذه الاختبارات الأنواع المختلفة من الكوليسترول والدهون ذات الصلة في مجرى الدم. عادة ما تتضمن اللوحة ما يلي:

-الكولسترول الكلي

-كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والذي يُعرف أحيانًا بالكوليسترول "الجيد"

الدهون الثلاثية

-كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يُعرف أحيانًا بالكوليسترول "الضار"

-عادة ما يتم حساب نتائج LDL ، بناءً على النتائج الثلاثة الأخرى

غالبًا ما تستخدم لوحة الدهون :

-تستخدم هذه الاختبارات عادةً لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

واختبارات أخرى وهى:

- الاختبارات المتعلقة بوظيفة الغدة الدرقية

-الاختبارات المتعلقة بمستويات فيتامين ب 12

-اختبار الهيموجلوبين A1C