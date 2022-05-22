غرفة شركات السياحة: نواجه سماسرة العمرة وأية رحلات خارج رقابة الدولة

كتب محمد أسعد تصوير: حسن محمد

قال هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات موسم العمرة المنقضي شهد العديد من الإيجابيات رغم أنه كان موسم صعب للغاية خاصة وأنه جاء بعد فترة من توقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن الغرفة رصدت عدد من الشائعات والأكاذيب حول أعداد المعتمرين والأعداد التي سافرت خارج منظومة البوابة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة المنقضي والذي جاء بعد توقف الرحلات بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أهم أهداف البوابة مواجهة السماسرة وآية رحلات خارج رقابة الدولة ممثلة في وزارة السياحة وأضاف أن المتضررين من عمل البوابة وعدد ممن أدمنوا المخالفات هم من يقفون وراء الهجوم على البوابة.

وأضاف هشام أمين أن من أهم الايجابيات التي تحققت أولا فيما يخص المواطن أنها ضمنت المعتمر برنامج مطابق للضوابط الموضوع بين الوزارة والغرفة كما أنها تضمن اتخاذ إجراء فوري تجاه أية شكاوى للمعتمرين وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم وكذلك معاقبة المقصرين، كما أن البوابة تمكن أهل المعتمر وذويه من متابعة اونلاين طوال الرحلة ومكان تواجده وحالته الصحية.

أما ما يخص الدولة فان البوابة ضمنت رحلات منظمة وعلي مستوي عالٍ للمواطنين وكذلك حققت هدف الدولة من حماية مواطنيها وضمان راحتهم وسلامتهم وحقوقهم داخل مصر وخارجها، وفيما يخص شركات السياحة فان أهم ايجابية البوابة انها حمت الشركات الجادة وحافظت على سمعة القطاع السياحي ومكانته المميزة لدى المواطنين، وحول الأرقام التي تحدثت عن أعداد المعتمرين المصريين وعدد من سافروا خارج منظومة البوابة اكد هشام أمين أنه لا توجد أرقام رسمية موثقة ولم تتلق الغرفة أية أعداد أو أرقام خاصة من وزارة الحج السعودية وهي الجهة المنوط بها إصدار تلك الأعداد.