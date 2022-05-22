اليوم السابع
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غرفة القاهرة التجارية: مصر لديها اكتفاء ذاتى من صناعة الأجهزة الكهربائية

الأحد، 22 مايو 2022 10:01 م
غرفة القاهرة التجارية: مصر لديها اكتفاء ذاتى من صناعة الأجهزة الكهربائية أجهزة كهربائية
أحمد عبد الرحمن

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قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة الكهربائية، ونسبة المستورد تام الصنع لا يتعدى 9%.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي: "ما يواجهنا كتجار أننا نطلب الطلبيات من المصانع ونسدد فلوسها، وممكن المصنع يقول لي: مش هقدر أسلمك دلوقتي لأن فيه زيادة أسعار ودي بتعمل لنا مشكلة مع المستهلك".
 
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية: "المستهلك ياخد سلعته مني كتاجر حتى لو أنا هتحمل نسبة الخسارة، إنما أؤيد قرارات جهاز المستهلك، لأنه يحفظ حق المستهلك اللي ملوش علاقة، وارتفاع الأسعار يضر التجار".
 
 

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