غرفة القاهرة التجارية: مصر لديها اكتفاء ذاتى من صناعة الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة الكهربائية، ونسبة المستورد تام الصنع لا يتعدى 9%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي: "ما يواجهنا كتجار أننا نطلب الطلبيات من المصانع ونسدد فلوسها، وممكن المصنع يقول لي: مش هقدر أسلمك دلوقتي لأن فيه زيادة أسعار ودي بتعمل لنا مشكلة مع المستهلك".
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية: "المستهلك ياخد سلعته مني كتاجر حتى لو أنا هتحمل نسبة الخسارة، إنما أؤيد قرارات جهاز المستهلك، لأنه يحفظ حق المستهلك اللي ملوش علاقة، وارتفاع الأسعار يضر التجار".
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