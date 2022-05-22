غرفة السياحة: بوابة العمرة تضمن حقوق المواطنين وتتوج لجهود ميكنة رحلات العمرة

كتب محمد أسعد تصوير حسن محمد

أكدت غرفة شركات السياحة نجاح موسم العمرة الذي انتهت فعالياته منذ أيام وجاء بعد توقف رحلات العمرة لفترة ليست قصيرة بسبب إنتشار جائحة كورونا.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الأحد، وأشار أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن أهم ما ميز موسم العمرة المنقضي أن المعتمرين المصريين سافروا إلي العمرة وعادوا بسلام الله إلى أرض الوطن ولم يتم رصد أية حالة إصابة بكورونا أو أي أمراض مزمنة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بفضل عدة أسباب منها الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها ضوابط العمرة والتزمت الشركات بتطبيقها بحزم. بجانب بالطبع الإجراءات الاحترازية القوية التي تتخذها السلطات السعودية لحماية المعتمرين من كافة الجنسيات.

وأضاف أحمد إبراهيم أنه كان يتم إجراء فحص "بي سي ار" للمعتمر خاصة عند عودته من العمرة بمعرفة أجهزة وزارة الصحة ولم يتم تسجيل أي حالة كورونا.

وأضاف أحمد إبراهيم أن أهم ما شهده موسم العمرة المنقضي بدء التطبيق الفعلي للبوابة المصرية للعمرة والتي تم إنشاؤها بقرار جمهوري لحماية حقوق المعتمرين وضمان راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم سالمين إلى ارض الوطن، مشيرا إلى أن التسجيل والسفر عن طريق البوابة يحقق إيجابيات عديدة للمواطنين منها ضمان توافر رحلة عمرة مميزة متوافقة مع الضوابط التي تضعها الوزارة والغرفة من حيث السكن والنقل وكافة الخدمات التي يتم تقديمها للمتعمر، ومعاقبة أي مقصر في حق المعتمر بل وتعويض المعتمر التعويض المناسب في حالة وجود أي تقصير، مشددا على أن البوابة لا تمنع سفر أي مواطن إنما تضمن التنظيم المتميز لرحلة العمرة.

وأكد أحمد إبراهيم أن البوابة المصرية للعمرة تأتي تتويجا لجهد بدأه القطاع السياحي الرسمي والخاص قبل أكثر من عشر سنوات لميكنة إجراءات العمرة، كما أنها تتواكب تماما مع التطوير السعودي لميكنة إجراءات الحج والعمرة.