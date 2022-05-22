غدا.. بدء أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمى حضوريا لأول مرة منذ وباء كورونا

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تبدأ، غدا الأحد، أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي السنوي، الذي يستضيفه منتجع "دافوس" السويسري حتى 26 مايو الجاري، وذلك لأول مرة بالحضور الشخصي، منذ بداية وباء كورونا في 2020.

وذكر المنتدى- في بيان، اليوم- أنه سيركز في اجتماعاته هذا العام على آثار جائحة كورونا، والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ودور التعددية من أجل السلام في أوروبا، بالإضافة إلى التحديات العالمية الأخرى.

ويستضيف المنتدى شخصيات سياسية واقتصادية عالمية من كل أنحاء العالم، والناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، وعمدة كييف فيتالى كليتشكو، والناشطة المناخية فانيسا ناكيت، والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" ستيفان بانسل.

الجدير بالذكر أن منتدى "دافوس" يعتبر أحد أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية السنوية على المستوى العالمي، ويمثل تجمعا مهما لكبار صانعي السياسات في العالم، إضافة إلى مناقشته أهم التحديات الراهنة على مستوى العالم.