عواصف فى كندا تسفر عن مصرع 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل

وكالات

أسفرت عواصف عنيفة ضربت شرق كندا عن مصرع أربعة أشخاص وحرمان ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر، سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة عنيفة.

وقالت الشرطة، إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

ووفقا لنفس المصدر، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير في هذه المنطقة نفسها خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة.

وإلى الشمال، في العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية. كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.