اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 09:08 ص
أكرم القصاص
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عواصف فى كندا تسفر عن مصرع 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل

الأحد، 22 مايو 2022 09:01 ص
عواصف فى كندا تسفر عن مصرع 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل عاصفة - صورة أرشيفية
وكالات

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أسفرت عواصف عنيفة ضربت شرق كندا عن مصرع أربعة أشخاص وحرمان ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر، سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة عنيفة.

وقالت الشرطة، إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

ووفقا لنفس المصدر، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تسير في هذه المنطقة نفسها خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة.

وإلى الشمال، في العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية. كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

 


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كندا

أونتاريو

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