اليوم السابع
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طلاب نوعية بنها يهدون رئيس الجامعة معلقة وبردية ضمن مشروعات التخرج الفنية

الأحد، 22 مايو 2022 09:41 م
طلاب نوعية بنها يهدون رئيس الجامعة معلقة وبردية ضمن مشروعات التخرج الفنية الطلاب مع رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

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أهدى طلاب قسم التربية الفنية في كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، عملا فنيا عبارة عن "معلقة وبردية" من أعمالهم الفنية، تقديراً من الطلاب له.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، والدكتورة داليا إبراهيم عفيفي مدرس النسيج اليدوي بالكلية المشرف على مشروع التخرج وعدد من طلاب الفرقة الرابعة.

من جانبه أعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث للإطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم والارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية.

 

 


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