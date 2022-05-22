طلاب ثانية ثانوى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيا بأسئلة مقالية

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، قبل قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيا بأسئلة مقالية تمثل 30%من درجة المادة، على أن يبدأ الاختبار الإلكترونى فى نفس المادة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة و15 دقيقة حيث يمثل الامتحان الإلكترونى 70% من الأسئلة ودرجة المادة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حياله.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.