اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 05:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحانات اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ

الأحد، 22 مايو 2022 04:00 ص
طلاب الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحانات اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ طلاب الثانوى العام
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى اليوم الأحد 22 مايو الجارى، طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحانات مواد التاريخ والفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، ورقيا وإلكترونيا في المدارس بواقع 30 % من درجة المادة امتحان مقالى ورقى و70% إلكترونى أسئلة اختيار من متعدد، حيث يختبر جميع الطلاب في اللغة الثانية والشعبة العلمية في مادة الفيزياء والأدبية في التاريخ.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابلت للامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

جدول امتحانات الثانى الثانوى

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اخبار التعليم

امتحان الفيزياء للثانى الثانوى

مسودة الكتابة

امتحان التاريخ للثانى الثانوى

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة

بدء امتحان الفلسفة والمنطق الورقى لطلاب أولى ثانوى فى المدارس

السبت، 21 مايو 2022 10:26 ص

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى ثانوى بعد بدء الامتحان.. المديريات تخفق فى ضبط سير اللجان.. التعليم: رصد المخالفات وتطبيق قانون مكافحة الغش.. وتحذير التجار من رفع الأسعار سؤال بالامتحان

السبت، 21 مايو 2022 09:48 ص

"مواجهة الشائعات".. سؤال بامتحان العربى للشهادة الإعدادية بأسيوط

السبت، 21 مايو 2022 09:13 ص

جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان الفيزياء الإلكترونى لأولى ثانوى

السبت، 21 مايو 2022 09:04 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة