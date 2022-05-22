ضبط 3 أطنان و300 كيلو ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطوبس

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين، ومجلس مدينة مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعماد حبيبي، وكيل وزارة التموين، بضبط 66 شيكارة ملح سياحات محظور استخدامه زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 3300 كجم، معبأة فى شكائر سكر أبيض بأحد المخازن، ومعدة لتسويقها وبيعها بالأسواق، تحرر محضر رقم 7164 لسنة 2022 جنح مطوبس، وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بإشراف عبدالفتاح حسام الدين، مدير إدارة تموين مطوبس، وأسامة لبيب ، وعز علام مفتشى تموين مطوبس، واشد درويش، سكرتير عام المركز والمدينة، وإيمان النحراوى، نائب رئيس المركز، والدكتور هنداوى حسام الدين، مفتش اللحوم والأغذية بإدارة مطوبس البيطرية.