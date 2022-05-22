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ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

الأحد، 22 مايو 2022 11:48 م
ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية .. تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز ، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة امنية

الجيزة

مخدرات

اخبار الحوادث

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