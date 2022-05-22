ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 6 مواطنين بأخميم

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم وذلك لقيامه بالإستيلاء من 6 أشخاص على مبالغ مالية بقصد توظيفها في الاستثمار العقارى بإجمالى 2 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر محررا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ا م ن - 27 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية ويقيم دائرة مركز سوهاج و " 5 " آخرين ويقيمون دائرة المحافظة لتضررهم من المدعو عارف ا م ع 46 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.000.000" أثنين مليون جنيهاً لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.